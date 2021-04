A' Pâques la culture ne s'arrête pas, initiatives en ligne

L'aire mégalithique, l'Aoste romaine et le château Gamba sont les protagonistes d'une série d'initiatives en ligne organisées par l'assessorat régional des Biens culturels à l'occasion des vacances de Pâques. Compte tenu de la fermeture des sites muséaux, "il est important de ne pas perdre le contact avec le patrimoine culturel", souligne l'assesseur Jean-Pierre Guichardaz. Ce sont des ''expériences conçues spécialement pour les familles et spécialement dédiées aux enfants afin qu'ils puissent ressentir la beauté du contact avec l'art à la maison aussi. La culture ne s'arrête pas et se pose sous une nouvelle forme, profitant des nouvelles technologies pour toucher un public toujours plus large".

L'aire mégalithique, dans le cadre des Musées à vivre en ligne, propose un tutoriel ludique et insolite inspiré des célèbres stèles anthropomorphes exposées dans le parc et musée de Saint-Martin-de-Corléans. Avec l'initiative 'Archeo Delivery', la nourriture accompagnera la découverte d'un site archéologique méconnu de la ville: les quartiers sud d'Aoste romaine cachés sous les jardins de la rue Festaz.

En fait, parmi les vestiges, il y a un thermopolium, une sorte d'auberge où il était possible d'acheter ou de consommer de la nourriture et des boissons sur place: ce qu'on appellerait aujourd'hui un bistrot ou un fast-food avec possibilité de plats à emporter. Les vidéos seront disponibles sur la chaîne Youtube 'RegVdA', playlist Culture, à partir du samedi 3 avril. Enfin, le Château Gamba de Châtillon propose trois rendez-vous artistiques, du samedi 3 avril au lundi de Pâques, destinés avant tout aux plus petits et inspirés de l'exposition ''Assalto al castello'' où 14 artistes valdôtains vont à la conquête du musée Gamba. Ce sont trois tutoriels artistiques disponibles en ligne sur la chaîne Youtube 'RegVdA', dans la playlist 'Castello Gamba'. (ANSA).