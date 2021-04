Nel centro di Aosta, in via Xavier de Maistre, a pochi metri da piazza Chanoux, AFFITTASI locale commerciale posto al piano terra e composto da 2 ambienti che possono essere usati come ufficio, negozio o laboratorio e un bagno con antibagno. Riscaldamento autonomo a metano e spese condominiali contenute. € 850,00 mensili