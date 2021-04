Observatoire Mont-Blanc, site mis à jour

Le site Internet de l'Observatoire du Mont Blanc est un outil transfrontalier d'information et d'évaluation en ligne, au service des collectivités locales et des politiques de durabilité de l'Espace Mont-Blanc.

Les différents indicateurs qui y sont rapportés permettent une vision simplifiée des phénomènes complexes et fournissent des informations essentielles sur le plan environnemental, social ou économique, fournissant des informations utiles pour les décisions, et en même temps mesurant les progrès vers la réalisation des objectifs fixés.

Dans le cadre des actions du projet Interreg Alcotra AdaPT Mont-Blanc, les graphismes ont été récemment mis à jour, selon une ligne de navigation simple, intuitive et fluide, qui peut avoir un impact agréable pour les visiteurs, un système de chargement de données a été mis en place sur le portail rapide et flexible pour permettre à chaque partenaire du projet une meilleure interaction. Nous vous invitons à visiter la page pleine de données et d'informations intéressantes sur le territoire de la Vallée d'Aoste, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Valais. (ANSA).