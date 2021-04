Aumentati del 72% nuovi casi positivi Covid

Nella settimana tra il 24 e il 30 marzo è peggiorata la situazione del contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo ha rilevato il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

In particolare risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti in Valle d'Aosta (721), con un incremento del 72,2% di nuovi casi (dato più alto a livello nazionale). Restano otto soglia di saturazione i posti letto in area medica (20% contro una media nazionale del 44%) e terapia intensiva (27% contro una media nazionale del 41%) occupati da pazienti Covid-19. Sul fronte delle vaccinazioni in Valle d'Aosta la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo è del 5,9% (media nazionale del 5,3%).

Inoltre la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è del 27,4% (media nazionale 28,8%), della fascia 70-79 anni è pari al 2,8% (1,8%) e quella di dosi di vaccino somministrate alla categoria "Altro" fascia 16-69 è pari al 13,9% (8,7%).