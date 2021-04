Arts du spectacle pour prévenir décrochage scolaire

Faire des arts du spectacle un vecteur de prévention du décrochage scolaire est l'un des quatre axes sur lesquels s'appuie le projet Primo (Persévérance, Réussite, Inclusion, Motivation) coordonné par la Région Autonome Vallée d'Aoste dans le cadre du programme de coopération frontalière Alcotra 2014-2020.

À travers ce projet la Région Vallée d'Aoste et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont l'intention de faire face au problème du décrochage scolaire sur leur territoire. L'occasion de faire le point entre partenaires a été la présentation de trois ateliers théâtraux mis en place par la compagnie valdôtaine Palinodie.

"Les ateliers théâtraux - a souligné Luca Lotto de l'assessorat régional de la Santé - retracent les disciplines curriculaires typiques de l'école réinterprétées dans une autre clé dans le but de remotiver les jeunes à apprendre l'école". Cristophe Messineo de l'Académie de Nice a parlé des trois objectif poursuivis dans l'académie pour contrecarrer le décrochage scolaire. Le initiatives périscolaire ont débuté au mois de mars dans 7 étabilissements dans les Alpe Maritimes, impliquant près di 150 élèves dans des disciplines variées: arts vivants (danse, théâtre, poésie) ''qui donnent une motivation à l'élève et la capacité à développer la confiance en soi'', l'écriture ''en sorte de faire travailler en les incitant à la rigueur'', le sport ''qui mène à mode de vie actif, regulier et durable'', découverte du monde de l'entreprise ''pour qui'ils découvrent des métiers'' , a-t-il expliqué.

Primo s'adresse principalement aux étudiants ayant entre 12 et 16-17 ans en proposant des activités d'orientation, d'accompagnement visant à la réussite scolaire, et de rapprochement avec le monde du travail par le biais d'expériences de stage et d'alternance. (ANSA).