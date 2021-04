Polizia di Stato: concorso pubblico per 130 Commissari

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 130 commissari della Polizia di Stato in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; qualita' morali e di condotta; idoneita' fisica, psichica e attitudinale per il ruolo; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi etc.

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi: prova preselettiva, che consisterà in un questionario con domande e risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo; verifica dell'efficienza fisica, che consisterà nel superamento di diversi esercizi ginnici; accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Le due prove scritte verteranno su materie di diritto costituzionale e di diritto penale mentre la prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie: diritto civile, diritto del lavoro, diritto della navigazione, ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nozioni di medicina legale, nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale e sull’accertamento della conoscenza dei sistemi informatici e della lingua inglese, che consisterà in una traduzione di un testo e in una conversazione. Inoltre saranno valutati i titoli dei candidati, che avranno superato le prove precedenti.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza o il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica, il possesso della cittadinanza italiana, l’iscrizione nelle liste elettorali, le eventuali condanne penali etc.