Al via dal 6 aprile le domande di indennità per i lavoratori stagionali

Semaforo verde a una misura economica attesa da molti residenti valdostani. La Giunta regionale ha approvato oggi i criteri e le modalità di erogazione delle indennità previste dalla legge del 28 marzo 'Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego' ovvero la cosiddetta Legge Naspi.

Le domande potranno essere presentate a decorrere da martedì 6 aprile dalle ore 14 esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale “Misure Covid-19” (https://misurecovid19.<wbr></wbr>regione.vda.it/), già utilizzata per le domande relative alle misure previste dalle leggi regionali n. 5/2020 e n. 8/2020.

Per accedere alla piattaforma è obbligatorio, come previsto dall’art. 24 del DL 76/2020, l’uso di una delle seguenti identità digitali:

SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

CIE (Carta d’identità elettronica)

CNS (Carta nazionale dei servizi).

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure nazionali di accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, non sono più valide le credenziali (nome utente e password associati a una e-mail di registrazione) ammesse per le misure del 2020.

Per informazioni gli interessati sono invitati a consultare la pagina informativa https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>servizi/misure-covid/

In caso di necessità è possibile scrivere a misurecovid-19@regione.vda.it o telefonare al 0165/274554.