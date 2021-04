ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA SPIRITUALITÉ DE JEUDI SAINT

1. La gloire et la croix

L’évangile de Jean comporte deux parties et chacune est introduite par un prologue qui synthétise le mystère de Jésus.

La première partie intitulée la partie des signes où le Verbe fait chair entre dans le cœur de l’humanité à travers les rencontres, les signes, les discussions qui suscitent d’une part l’admiration et de l’autre, la jalousie et la haine, est introduite par un long prologue (Jn1,1-18). Le verset qui unit l’éternité et la temporalité du Fils de Dieu est ainsi formulé: “Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous”. Le chapitre trois du même évangile explicite le pourquoi de la condition humaine du Verbe éternelle. Dans la rencontre avec Nicodème, Jésus dit: «Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle». La raison profonde de l’incarnation est l’amour sans mesure de Dieu pour nous. Le mystère de Pâque devient l’amour qui meurt pour l’aimé et qui ressuscite afin que notre vie soit ouverte à l’éternité. Notre existence est destinée à la résurrection, si nous vivons et nous mourons pour le Seigneur. Dans ce sens, nous pouvons comprendre l’itinéraire de la semaine sainte, le triduum pascal. Dans les six signes qu’il a accompli à savoir: 1. les noces de cana où il parle de son heure (l’heure de sa mort), 2. la guérison du paralytique; 3. la multiplication du pain (Eucharistie);4. la marche sur les eaux de la mer ( maîtrise de nos vices), 5. la guérison de l’aveugle né (Jn9); 6. la résurrection de Lazare (Jn11); Jésus se révèle à travers les signes voilés que c’est lui le sang versé pour la multitude dans le mariage de Dieu avec son peuple de la nouvelle alliance(Noces de cana), qu’il vient pour panser les blessures de l’humanité qui boite (le paralytique), qu’il est le pain de la vie (Jn6), que les puissances internes et externes dans lesquelles l’homme est exposé n’ont pas le dernier mot(Jn6), qu’il vient nous ouvrir les yeux pour nous libérer de nos cécités spirituelles(Jn9) et enfin, qu’il est vainqueur de la mort (Jn11).

La seconde partie (13-21) qui vient accomplir la première est appelée la partie de la gloire. La gloire de Jésus se révèle dans sa dégradation progressive jusqu’au scandale de la croix. Sur la croix, il attire le monde en lui. Sur la croix se réalise la parole prophétique selon laquelle, «le grain de blé qui meurt dans la terre produit beaucoup de fruit». Sans la croix, il n’y a pas de Pâque. Cette seconde partie de la révélation de la gloire à travers le drame de la croix qui accomplit la première partie constituée par des signes, est introduite elle aussi par un petit prologue (Jn13,1) qui synthétise tout le mystère de la mission du Verbe fait chair dans le monde. L’évangile du jeudi saint est toujours le même dans toutes les années liturgiques, celui connu sous le nom du lavement des pieds des disciples. Cet évangile commence par ces mots: “Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin”(Jn13,1). Aimer jusqu’à la fin, qu’est ce que cela veut dire? Comment Jésus aime les siens jusqu’à la fin? La spiritualité de Jeudi saint nous introduit dans cet océan de l’amour de Dieu qui embrasse tous et qui ne se résigne pas devant l’opposition des puissances de la mort. Dieu par son Fils nous aime jusqu’à l’extrême.

2. Le don de soi jusqu’au bout

“Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin”. Frères et sœurs, quand tu es angoissé, terrassé par les forces des ténèbres inévitables dans le monde, souviens toi que tu fait partie de ceux qui sont aimés par Jésus jusqu’à la fin. Ne prends pas le chemin du non retour du désespoir comme Judas qui ne croit pas qu’il est aimé jusqu’au bout par celui qu’il vient de trahir. Rien n’arrête l’amour miséricordieux de Dieu. Chacun de nous est aimé jusqu’à la fin, car son amour est fidèle pour toujours.

L’amour jusqu’au bout révèle notre origine, notre tache dans le monde et notre destination. Notre humanité s’enracine dans l’amour gratuit, infini, de Dieu. Nous sommes le don donné gratuitement et le propre du don est de se donner sans rien exiger. Chacun de nous n’est pas le fruit du hasard ou de la nécessité, mais le fruit de l’amour. Dieu nous aime sans mérite et sans condition. Ce verset fonde l’humanisme du don et de la gratuité, dans la mesure où je ne me suis pas fait de moi-même. En outre, je suis aussi le fruit de la solidarité des autres dons que Dieu a mis sur le chemin de ma vie. Ces dons sans lesquels ma vie serait vide, insensée, sont le monde immatériel qui me donne l’espace où poser les pieds et marcher, le monde vivant qui me nourrit (les plantes et les animaux), le monde humain où nous expérimentons l’interdépendance, car personne ne se suffit. La relation est un signe de la gratuité, car chaque personne devient une opportunité pour ma croissance et cela m’interpelle à être au service de l’humanité comme l’humanité visible et invisible est au service de mon existence. Dans cette vision de l’anthropologie de la relation, chacun devient un anneau qui participe à l’unité et à la consistance de la chaîne universelle. Par conséquent, chaque personne est un frère, une gratuité, un don qu’il faut aimer, aider, prendre soin, développer. Le bien devient un devoir en tant que reconnaissance pour le bien reçu des autres, car Dieu dans son Fils Jésus Christ “ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin”. La passion pascale passe de l’aspect extérieur de la célébration, quelque fois incomprise et abstraite, pour s’incarner dans l’existence de tous les jours. La vie authentique devient le service et le sacrifice pour le prochain. L’autre n’est pas l’enfer pour moi, mais un frère. À travers la passion du Christ, nous entrons dans la dynamique de la fraternité qui devient sacrement. Comment vivre au concret le sacrement du frère? Par le lavement des pieds et par l’institution du sacrement de l’eucharistie.

3. Le lavement des pieds

La parole de Jésus est performative, créatrice de nouveauté. Jésus pose un geste unique, prophétique, scandaleux si nous restons dans la logique humaine. Pierre ne comprend pas pour le moment. Jésus, quand l’heure est venue de passer de ce monde à son Père pose trois gestes de grande humanité qui déconcertent les disciples: le don du lavement des pieds, le don de l’eucharistie, et le don de la bouchée pour le traître. Le contexte du lavement des pieds est un cadre communautaire, de convivialité. l’évangéliste décrit ce cadre en ces paroles émouvantes: “Au cours du repas,(…), il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s’en ceignit. Puis il met de l’eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était ceint”. Quelle est la vérité cachée dans ce geste incompréhensible pour nous qui sommes habitués à comprendre que ce sont les esclaves étrangers à la ver les pieds des patrons? Le moment du lavement des pieds en outres est situé dans le repas pascal. Pourquoi Jésus ne lave pas les pieds des disciples avant le repas, comme signe d’accueil selon la tradition, mais pose ce geste au cours du repas? Au-delà des difficultés d’interprétation de ce verset, cet acte insolite, inhabituel, crée plutôt l’étonnement qui n’est pas septique, mais qui conduit progressivement au mystère du Fils de Dieu qui manifeste sa gloire par l’abaissement. Saint Paul dans l’épître aux philippiens explique comment la gloire et la croix sont inséparable dans la passion du Christ. Il écrit: “Lui , de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit lui-même, prenant la condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes”(Ph2,6-7). L’amour jusqu’au bout s’abaisse. l’amour vrai est service et sacrifice. Jésus le dit à mainte fréquence: “Qui s’élève sera abaisse”; qui veut être premier qu’il soit le dernier de tous”. “Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert”. Sa mère, la peine de grâce, habitée par l’Esprit Saint chante ce mystère de l’humilité et de l’humiliation par amour dans son magnificat: “ Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les ages me diront bienheureuse”. Le fait que Jésus se lève au cours du repas et se met à laver un à un leurs pieds pleins de souillure, il les invite à ouvrir les yeux pour changer la vision qu’ils avaient de lui. Ce geste réservés aux humiliés de la terre ne change rien de l’identité de Jésus. Il leur dit: “Vous m’appelez dites Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres”. Il ne s’agit pas d’une proposition, mais d’un impératif catégorique. Ce commandement est riche d’implication dans la vie du chrétien. La charité est non négociable. l’amour n’est pas abstrait, il se traduit par des gestes de lavement des pieds dans le quotidien. Être le sel de la terre et la lumière est une action, un comportement d’humilité, d’humanité, jusqu’à l’humiliation pour l’amour du frère. Sur le plan théologique, il y a un verset difficile d’interpréter du pourquoi Jésus lave seulement les pieds et non la tête, selon le désir de Pierre qui résiste à se faire laver les pieds. Jésus dit: “Qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver; il est pur tout entier”(Jn13,9). Saint Augustin dans son commentaire sur le texte des Cantique des cantiques distingue la purification de la tete par le sacrement du baptême, et le lavement des pieds par le sacrement de confession. Il dit: en suivant Jésus, nous nous salissons les pieds. Mieux vaut se salir les pieds en suivant Jésus, qu’en s’éloignant de lui, car c’est lui qui nous lave les pieds”. Le baptême qui nous configure au Christ ne nous donne pas l’exemption des péchés liées à notre condition de pèlerins vers la terre promise où il n’y aura pas de saleté, dans la maison du Père. Jésus continue dans son église à nous laver les pieds dans le sacrement de la réconciliation. Jeudi saint nous rappelle notre devoir-être: devenir pain rompu pour les autres, recevoir le don du service du Christ pour devenir donateur de ce don, être pardonné pour pardonner.l

4. La réaction de Pierre

Pierre, en voyant Jésus venir à lui pour le laver les pieds, lui manifeste une attitude de rébellion en disant: «Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais!». Mais Jésus lui signifie que faute de se laisser laver les pieds par son Maître, il s’exclut lui-même de la gloire qui va bientôt se révéler. Jésus lui dit d’une manière encore voilée en disant à Pierre devenu incontrôlable: «Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi». Quelle est cette part? Pierre avait-il compris ce que le Maître veut lui signifier? La réaction de Pierre est sans hypocrisie. Pour lui, tout ou rien. «Seigneur pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête». La tête est le centre de la pensée, les mains symbolisent l’action, les pieds soulignent l’homme en marche. Pierre veut que tout son être soit lavé, mais il ne comprend pas encore le geste de Jésus, et la mission liée à ce geste pour le nouveau peuple de la nouvelle alliance, appelée désormais à participer à l’œuvre du Christ et à sa gloire. l’église du Seigneur devient la communauté de ceux qui se salissent les mains pour laver les souillures des pieds des autres. Jésus nous recommande d’avoir un cœur pur et les mains sales pour le service du prochain.

Pierre est un homme qui a un caractère impulsif, spontané, primaire selon la caractérologie de René Le senne. Il reconnaît que Jésus est un Rabbi, un Maître qui ne doit en aucun cas se salir les mains, pour laver les souillures des pieds de ses disciples. Avait-il compris jusque là que devant lui est présent Dieu lui-même qui se met à genou pour laver ses pieds? La réaction de Pierre est commune à nous tous. Qui peut accepter que le président de la république ou le premier ministre s’incline pour laver les pieds de ses subordonnés? Seul Jésus peut le faire car selon la pensée de Nicolas de Cues, en Dieu fait homme, «le maximum absolu coïncide avec le minimum absolu». Seul le Verbe de Dieu par qui toutes les choses ont été créées de rien, l’univers visibles et invisible, l’infiniment grand et l’infiniment petit, le ciel, la terre, l’abîme des mers et leurs habitants, peut choisir l’âne au lieu du cheval pour entrer à Jérusalem. Tout cela échappe à la compréhension de Pierre qui nous représente dans notre ignorance sur le mystère de Dieu au milieu de nous. Le Verbe par lequel le ciel et la terra reçoivent le vie, le mouvement et l’être, est le même qui se faire petit dans le sein de la Vierge Marie, qui descend pour être présent dans un morceau de pain, qui être obéit jusqu’à la mort et la mort de la croix. Cela échappe à notre raison de géométrie habituée aux calculs et aux démonstrations, selon le langage de Blaise Pascal, c’est pourquoi, notre église nous invite après la consécration à proclamer “le mystère de la foi” en répondant: “Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire”.

Conclusion

Je conclut cette réflexion par cet hymne liturgique qui synthétise la spiritualité du Jeudi Saint, intitulé «Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi». Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale? Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés prendre nos routes, Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme? Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme? Qui donc est Dieu, pour se livrer perdant aux mains de l’homme? Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Ainsi soit-il









Heureuse préparation à la fête de Pâque

Don Ferdinand Nindorera