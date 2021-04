CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO PER IL TRIDUO PASQUALECELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO PER IL TRIDUO PASQUALE

Giovedì santo 1° aprile 2028 - ore 9.00 - Cattedrale - Santa Messa Crismale

Durante la celebrazione saranno ricordati i seguenti anniversari di Ordinazione:

70 ANNI: don Luigi Incoletti.;

60 ANNI: don Massimiliano Lézin, don Walter Pettazzoni e don Virgilio Ferronato sdb;

55 ANNI: Mons. Alberto Careggio, don Claude Duverney e don Ruggero Bich;

25 ANNI: Can. Fabio Brédy e don Claudio Perruchon.

Nella celebrazione sarà ricordato anche il 50° anniversario di Ordinazione di padre Giancarlo

Todesco, originario della nostra diocesi e Missionario Oblato di Maria Immacolata.

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu]

Giovedì santo 1° aprile 2021 - ore 18.00 - Cattedrale - Missa in Coena Domini

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu]

Venerdì santo 2 aprile 2021 - ore 8.30 - Cattedrale - Celebrazione delle Lodi

Venerdì santo 2 aprile 2021- ore 18.00 - Cattedrale - Passione del Signore

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu]

Venerdì santo 2 aprile 2021- ore 20.30 - Cattedrale - Via Crucis cittadina

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu]



Sabato santo 3 aprile 2021 - ore 8.30 - Cattedrale - Celebrazione delle Lodi

Sabato santo 3 aprile 2021 - ore 19.00 - Cattedrale - Veglia Pasquale

Domenica 4 aprile 2021 - ore 10.30 - Cattedrale - Santa Messa nel giorno di Pasqua

Domenica 4 aprile 2021 - ore 16.00 - Cappella dell’Ospedale Parini - Santa Messa

Domenica 4 aprile 2021 - ore 17.30 - Chiesa Collegiata di sant’Orso - Vespri pasquali



Inoltre Mons. Vescovo sarà a disposizione per le Confessioni in Cattedrale

venerdì santo dalle 12.00 alle 14.00.