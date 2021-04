Andiamo subito al dunque e diciamo che su alcuni argomenti spesso si fa confusione e in questo caso la confusione che si fa è spesso e relativa alla differenza tra il servizio noleggio con conducente e il taxi ed è una cosa da non sottovalutare, perché sono due cose completamente diverse.

Intanto possiamo dire che questo tipo di servizio si va rivolgere a una clientela precisa e parte inizialmente dall'interno del territorio comunale, anche se la persona può essere prelevata in qualsiasi posto a livello nazionale e internazionale.

E in genere inoltre le vetture che vengono usate per questo servizio sono ubicate in particolari autorimesse, che sono sempre all'interno dello stesso territorio comunale e in alcune città in alcuni casi è la stessa amministrazione comunale a dare a disposizione dei noleggio con conducente, quindi di chi fa questo lavoro, delle aree pubbliche appositamente usate per questo.

È sempre nel caso in cui ci sono degli spazi disponibili e che non vadano a mettere in difficoltà quello che è il traffico normale e quotidiano. Parlando di confusione possiamo dire che spesso la si fa con il taxi ma sono due cose che possono sembrare simili, ma che hanno delle differenze significative, in quanto chi fa il lavoro del tassista e stazionato in determinate aree di quella città che sono state messe a disposizione proprio per per questo lavoro. Inoltre chi fa il tassista in quella determinata città può fare delle corse con i clienti solo in quel territorio comunale, mentre col trasporto e servizio con conducente si può andare anche al di fuori e cioè sia Italia che all'estero.

Inoltre il servizio con noleggio del conducente si basa solo su un accordo privato tra le due parti che avviene prima tramite telefono o in maniera telematica.

Trasporti servizio con conducente: i vantaggi di avere a disposizione un tuo autista personale

Rispetto ad altri servizi come il taxi questo servizio offre vantaggi riguardanti innanzitutto l'aspetto economico, perché quando si andrà a fare una prenotazione si andrà a pagare un prezzo già chiaro definito e specifico e non si avranno sorprese per via del famoso tassametro, che in questo caso non esiste e non va assolutamente a inficiare la tariffa del cliente che andrà a pagare quella cifra specifica senza avere nessun problema.

Inoltre questo servizio ha il vantaggio rispetto per esempio ai mezzi pubblici della comodità specialmente se si divide in quattro o cinque persone e si deve andare all'aeroporto, oppure si scende in un aeroporto specifico per andare in un altro posto.

Se hai la possibilità di avere un autista che verrà a prenderti fino a casa a prescindere dall'orario o dalle condizioni climatiche e ti porterà dove vuoi nella maniera più sicura e rapida possibile, ti permetterà quindi di non stancarci nel guidare e nel poter affrontare così il viaggio in maniera tranquilla e arrivare a destinazione col massimo della serenità ed essendo soprattutto molto riposato.

Quindi se deciderai di usare il trasporto e servizio con conducente sicuramente non te ne pentirai perché a prezzi assolutamente competitivi farai un'ottima esperienza