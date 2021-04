Sì ai distillati nelle degustazioni del Mondial des vins extremes

L'edizione 2021, la 29esima, del Mondial des vins Extrêmes, concorso enologico internazionale dedicato ai vini di montagna, apre ai distillati con "Extreme Spirits International Contest".

Lo ha comunicato il Cervim che organizza la rassegna in collaborazione con l'assessorato regionale dell'Agricoltura e l'Associazione viticoltori Valle d'Aosta (Vival VdA). Le selezioni dei vini, da parte di commissioni composte da enologi e tecnici, sono in programma in Valle d'Aosta dal 15 al 17 luglio. Le iscrizioni online dei vini sono già aperte sul sito www.mondialvinsextremes.com .

"Nonostante questo periodo molto complicato - sottolinea il presidente Cervim, Stefano Celi - il concorso va avanti, con ancora più impegno ed energia, per valorizzare e promuovere i vini eroici che hanno subito le maggiori conseguenze di questo anno di chiusure, della ristorazione, del canale Horeca e del turismo, privando le piccole aziende di un canale commerciale importante come la vendita diretta. Il Mondial des vins Extrêmes, continua a crescere in numeri e visibilità, è un concorso che valorizza ed esalta autentiche isole della biodiversità viticola, oltre a salvaguardare dei paesaggi unici".

Sono ammessi al Mondial des Vins Extrêmes soltanto i vini prodotti da uve di vigneti che presentano almeno una delle seguenti difficoltà strutturali permanenti: altitudine superiore ai 500 metri di quota, ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano; pendenze del terreno superiori al 30%; sistemi viticoli su terrazze o gradoni; e viticolture delle piccole isole.