Giovane preoccupata per la madre lancia petizione su Change.org, 'vaccini subito ai lavoratori dei supermercati'

“Priorità dei lavoratori dei supermercati nel piano vaccinale”. E' il titolo della petizione lanciata online su CHANGE.ORG da Melissa Cortese, 20enne aostana figlia di una dipendente della catena di supermercati Carrefour.

"Mi sono imbattuta nella notizia della morte di un dipendente di un supermercato a causa del Covid-19. Mia mamma è una dipendente di un supermercato, forse per questo sono stata colpita in modo profondo" spiega la giovane, che con la petizione chiede la somministrazione prioritaria del vaccino anticoronavirus ai lavoratori dei super e ipermercati, "che sono in prima linea dall'inizio della pandemia - si legge nella nota che accompagna la petizione - continuano la loro attività senza sosta e senza adeguata protezione. Non hanno mai smesso di lavorare, non hanno mai cessato il contatto con i clienti, ma non sono mai stati nominati dalle istituzioni e non hanno ricevuto tutele o premi per i pericoli affrontati. Sono stanchi, stressati e, nonostante ciò, sempre a disposizione".

Melissa Cortese ricorda che "in tanti hanno ricevuto le mascherine in ritardo o non le hanno ricevute, stessa cosa per il plexiglass alle casse. Divertenti le battute sul lievito che va a ruba, impressionanti i video dei supermercati svuotati all'inizio dell'emergenza. Dietro a tutto ciò c'erano loro. Mia mamma è proprio tra questi lavoratori, per cui sento questo tema molto vicino".

La giovane sottolinea che la madre "aveva paura ad entrare in casa con noi dopo una giornata a contatto con centinaia di persone, aveva paura di andare a lavorare tra i clienti con le mascherine sotto il mento o addirittura senza". Ecco perchè gli operatori dei supermercati "devono avere la priorità sulla vaccinazione. Subito".