Panda 4x4 a indistruttibile carro armato - IL VIDEO

Trasformare una vecchia Panda 4x4 in un mezzo cingolato in grado di viaggiare su qualunque terreno? Missione impossibile… ma non per tutti!

Ad accettare, e a portare a termine con successo, questa folle sfida sono stati i Carmagheddon, content creator con un vastissimo seguito su YouTube e sugli altri principali social media: il trio composto da Guada, Matte e Rudos, insieme ad Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto e l’industria, e con il supporto dell’officina GMG Garage di Cogne, ha infatti creato un veicolo letteralmente indistruttibile, a partire proprio dall’intramontabile e amatissima Panda 4x4.

Per testare la solidità del mezzo, marchiato Panda Army, il trio si è quindi arrampicato sulle pendici più impervie, innevate e selvagge della Valle d’Aosta. Ovviamente, l’intero make over e il successivo test sono stati filmati nel consueto stile Carmagheddon, unconventional, estremo e spericolato, per essere raccontati sul canale YouTube dedicato.

La Panda 4x4 è stata dotata di cingoli, nuovi paraurti, ammortizzatori completamente rinnovati e un volante in carbonio realizzato su misura. Ultimo ma non per importanza, Arexons e i suoi prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell’auto, hanno permesso di ottimizzare ulteriormente le prestazioni e le performance del mezzo.