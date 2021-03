APRILE NEL CALENDARIO 2021 DEI CARABINIERI

Di tutto mi pensavo quel giorno di aprile dell’86, fuorché un impegno di indagine nel campo dell’adulterazione del vino.

Ero in servizio in Piemonte e ripenso spesso a quel mese di controlli fra le vigne e le storie di veleni, sotto il cielo strano della tragedia lontana di Cernobyl. Nei film il Maresciallo dei Carabinieri si occupa di indagare su loschi individui, ladri, malviventi e omicidi, non certo di zuccheri e vini. E invece questo reato si andava sviluppando alla grande nel nostro Paese; per quale motivo? Semplicemente per fare soldi. Mettere zucchero per alzare la gradazione alcolica produceva un vino di maggior corpo e valore sul mercato.

Ma quella volta diversi produttori esagerarono e se lo zucchero aveva un costo notevole, un’altra sostanza, il metanolo, costava meno e produceva più gradazione alcolica. Mi veniva in mente un verso di Virgilio “quo non mortalia pectora coges sacra auri fames”, a cosa non spingi il cuore degli uomini maledetta fame dell’oro. Ma anche i versi di Dante: nella Quinta Bolgia dell’Inferno, dove sono puniti i barattieri immersi nella pece bollente e circondati da demoni neri chiamati Malebranche. Ma chi erano i barattieri? Erano coloro che si guadagnavano da vivere con mestieri turpi e vili.

La baratteria dunque era frode e inganno che si creava nei contratti e nei commerci. …« O Malebranche, ecco un de li anzian di santa Zita! Mettetel sotto, ch’i’ torno per anche a quella terra, ch’i’ ho ben fornita: ogn’uom v’è barattier…» Mi colpiva la coincidenza fra questi signori e i loro antichi predecessori del XIII secolo che Dante aveva messo all’Inferno perché non era bastato loro il guadagno onesto.

Per i moderni barattieri c’era un problema che non avevano considerato: il metanolo era tossico per le persone. Alcune ne morirono, altri perdettero la vista. Seguì uno scandalo enorme che danneggiò l’economia italiana e l’immagine dei nostri produttori di vino in tutto il mondo. Ricordo la capacità di reazione dell’Arma, i NAS si diffusero su tutto il territorio a tutela della Salute Pubblica, per perseguire chi non si accontenta del giusto e dell’onesto.