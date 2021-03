C. Latino (Csv), 'Disabili e loro famiglie hanno priorità in questo momento'

"Le difficoltà che la comunità valdostana sta vivendo in questo periodo si fanno sentire in maniera ancora maggiore per le persone disabili, le loro famiglie e chi si occupa di loro".

Inizia così una nota di Claudio Latino, presidente del Centro di servizio per il volontariato (Csv), che aderisce all'appello lanciato ieri dalle dodici associazioni di riferimento per la difesa dei diritti delle persone disabili nel sollecitare risposte in merito alla vaccinazione contro il Covid-19 di familiari conviventi e caregiver di disabili gravi.

"È fondamentale che queste situazioni di fragilità non vengano lasciate indietro e che si faccia il possibile per proteggerle dal Covid-19 attraverso la vaccinazione di familiari e caregiver. Ci auguriamo che arrivino presto delle risposte perchè la loro battaglia è anche la nostra".