Presidente Lavevaz chiede a Governo Draghi 'maggiore stretta su confini'

"Al Governo centrale abbiamo ribadito la necessità di avere regole che limitino gli spostamenti attraverso i confini nazionali. Non c'è nessuna coerenza tra le limitazioni imposte ai cittadini italiani e la libertà di movimento che ha chi attraversa le frontiere. È una questione sia di contenimento dell'epidemia sia di rispetto reciproco".

Lo ha reso noto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, al termine della riunione tra le Regioni e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"La Valle d'Aosta è un luogo di passaggio e di incontro ma per tornare a esserlo pienamente ha bisogno che tutti rispettino le leggi di quest'emergenza. Il rischio, altrimenti, è quello di prolungarla ancora" ha aggiunto Lavevaz.

In merito ai vaccini, il presidente della Regione ha chiesto al premier "di valutare la possibilità di avere una fornitura di vaccini maggiore per le terre di confine come la Valle d'Aosta, proprio per rafforzare l'impatto di una campagna che resta lo strumento principale per uscire dall'emergenza".