Assessore Marzi positivo al Covid, Giunta regionale verso la quarantena

All'esito dello screening cui sono stati sottoposti i consiglieri regionali dopo l'accertamento di contagio del collega della Lega VdA Dino Planaz, anche l'assessore alle Finanze, Carlo Marzi è risultato positivo al Covid-19.

"Sto piuttosto bene - ha detto Marzi contattato telefonicamente da Aostacronaca - da qualche giorno mi sento un pò debole e 'rallentato' ma pensavo a un classico male di stagione. Ora cerco di riposare e di riprendermi prima possibile".

Le autorità sanitarie stanno valutando eventuali misure di quarantena per i componenti della Giunta regionale, anche in relazione alla riunione di ieri dell'esecutivo, svoltasi in presenza.