Assessore Caveri, 'crollo nascite in Valle, rischiamo scuole vuote'

"Le nostre scuole rischiano di non avere più ragazzi e bambini perché in Valle d'Aosta c'è una situazione drammatica relativa al crollo delle nascite". Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri, durante l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel riguardo alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica. Si tratta, secondo Caveri, di "un tema serio. Non ci sarebbe nulla di peggio di mettere risorse nell'edilizia scolastica senza poi avere i bambini.

E ha aggiunto: "Fra tre anni avremo le prime conseguenze sulla scuola dell'infanzia riguardo al calo nascite del 2019. Daremo un incarico a un demografo con orizzonte 2030 e 2050, per capire come stanno andando le cose".

Gli studenti di ogni ordine e grado in Valle d'Aosta sono 11.120 "e la loro diminuzione avrà un impatto scioccante anche sul mondo dell'insegnamento". Con una "popolazione ridotta ci sarà un numero di insegnanti cospicuo , rispetto al quale si dovrà pensare bene cosa fare".

Alla Regione sono giunte richieste per circa 45 milioni di euro per nuove costruzioni di scuole, adeguamenti sismici, messa in sicurezza, efficientamento energetico. Tra i 2018 e il 2020 "abbiamo concesso circa 30,6 milioni di finanziamento all'edilizia scolastica, di cui 21 dallo Stato. Possiamo immaginare che questo possa avvenire anche tra il 2021 e il 2023". Altri fondi potrebbero arrivare dalla legge 160/2019 sugli asili nido e la scuola dell'infanzia e dai fondi comunitari. Gli edifici scolastici sono 128. "La primissima emergenza ad Aosta sono le palestre. Se ne costruiranno due insieme a poche aule in regione Tzamberlet, sapendo che la vecchia sede delle magistrali sarà comunque ristrutturata a uso scolastico".

Secondo l'assessore andranno fatte "riflessioni" in più campi: dall'ipotesi di una scuola elementare unica a Jovencan e Gressan, ai pochi bambini iscritti alla materne di Courmayeur (perché la maggior parte frequenta quella paritaria) e Perloz (dove i piccoli sono in larga parte iscritti a Pont-Saint-Martin), alla sofferenza di istituti superiori che magari patiscono la concorrenza delle scuole private".