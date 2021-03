Stenta a decollare il sistema vaccinazioni anticovid

Nessuna poltrona è mai stata a rischio. Quella dell’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, che si è trovato a colmare lacune e ritardi del suo predecessore né quella del Commissario dell’Usl, nel frattempo diventato direttore generale dell’Usl. Ma è chiaro che la Valle d’Aosta ha pagato un dazio troppo alto per l‘improvvisazione e per certi aspetti incompetenza in materia dei decisori.

PER INGRANDIRE LE TABELLE CLICCA SOPRA

I valdostani buoni buoni come in un allevamento di pecore hanno atteso l’immunità di gregge. Con le recentissime decisioni pare che le vaccinazioni siano decollate e ad Aosta al Palaindoor tutto pare funzioni dopo che sono stati lamentati nelle scorse settimane situazioni poco simpatiche che hanno fatto pensare ai soliti furbetti della vaccinazione.

L’Usl ha pure ingaggiato Dora, un’intelligenza artificiale che supporta le intelligenze umane, oramai sfinite dal troppo pensare, nella gestione delle prenotazioni. Non si è potuto verificare se è bilingue in quanto telefonare è stato impossibile; numero sempre occupato.

Funzionano a dovere le prenotazioni on line anche se si potevano prevedere moduli più semplici da compilare. Infatti, un dato è certo: o tutte le famiglie si dotano di attrezzature informatiche e hanno competenze in materia, oppure diversamente per tanti sarà impossibile accedere ai vari sistemi di comunicazione con l'Usl.

Le disfunzioni nel sistema sono state davvero tante. Una per tutte: l’iscrizione all’elenco delle riserve per la vaccinazione AstraZeneca con le dosi avanzate della giornata. In tanti si sono iscritti, ma il servizio è stato in piedi 48 ore e poi stato revocato. Ma nessuno degli iscritti nell’elenco è stato avvisato.

Eppure siamo in 100mila. Eppure a Napoli nel 1973, quando scoppiò il colera, in cinque giorni vaccinarono 900mila cittadini. E Noi???

Comunque sia, dopo le polemiche per i forti ritardi nella vaccinazione degli anziani, Usl e e Regione sono corse ai ripari. Ma ora avanti tutta fin che dura. Infatti dopo essere stata a lungo la Regione con il maggior utilizzo di vaccini consegnati ora la Valle è scesa in classifica.

Peggio ancora la Regione si ostina a non dare i dati numerici, suddivisi per categorie, delle persone che devono essere sottoposto a vaccinazione. Dire che sono stati vaccinati 6.325 anziani senza dire quanti sono da vaccinare è un numero privo di confronti.

Giunta e Usl hanno dato l’impressione di aver sottovalutato le sollecitazioni dei giornali e delle opposizioni.

Ovviamente i risultati dipendono in gran parte dall’arrivo dei vaccini, ma è anche l’organizzazione deve funzionare. Diversamente è il caos che abbiamo già vissuto.