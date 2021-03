Per la maggioranza dei lettori di Aostacronaca è Carlo Marzi il miglior assessore regionale

E' di oggi la notizia dell'esito positivo del suo tampone, ma non c'è Covid che tenga: per oltre tre quarti dei lettori di Aostacronaca è l'assessore alle Finanze Carlo Marzi il membro della Giunta Lavevaz più competente e attivo. Questo è stato infatti l'esito del sondaggio che poneva questo quesito: "Trascorsi i fatidici 100 giorni chi della Giunta regionale ha operato con capacità, determinazione e compenza per il bene della Petite Patrie?".

Una domanda che deve avere appassionato i nostri lettori: in diversi nei giorni scorsi hanno telefonato alla redazione per chiedere lumi sulle modalità di votazione (peraltro semplice, bastava cliccare una volta sola nello spazio vicino al nome di ogni singolo consigliere per dargli la preferenza). Dunque, il 34,2% dei 1103 che in pochi giorni hanno partecipato al sondaggio si è espresso in favore di Carlo Marzi; dietro di lui, con il 28,1% si è posizionata l'assessora all'Ambiente e Trasporti Chiara Minelli; Terzo posto per il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz con il 14,1%. Luigi Bertschy (Sviluppo economico) ha conquistato l'8,3% dei lettori votanti mentre a Roberto Barmasse (Sanità) è andato il 6,3%. Luciano Caveri (Istruzione, Politiche Giovanili e Partecipate) ha ottenuto il 4,3 % davanti a Davide Sapinet (Agricoltura) con il 3,7%.

All'ultimo posto, forse perchè personaggio che ama lavorare sottotraccia piuttosto che in prima fila, l'assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz, all'1,1%.

Il sondaggio non ha valore statistico; l'unico scopo è permettere ai lettori di esprimere la propria opinione su temi di attualità ed eventualmente, come in questo caso, fornire indicazioni utili agli Amministratori della cosa pubblica su quanto del loro lavoro e del loro impegno istituzionale può risultare gradito alla popolazione valdostana.