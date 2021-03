Sindacato Savt, 'Da Amministrazione pubblica subito risposte per le aziende'

"E' urgente trasformare i principi in azioni concrete al fine di dare le risposte necessarie per sostenere i lavoratori e le aziende". Lo dichiara in una nota il direttivo confederale del Savt, che ha esaminato i contenuti del Defr approvato dalla Giunta regionale.

Nel documento finanziario ci sono "principi più che condivisibili per molti dei settori presi in considerazione", spiega il Savt. Viene anche ribadito come "la priorità assoluta sia quella di arrivare all'approvazione del rendiconto regionale e al conseguente confronto tra amministrazione regionale e parti sociali sull'assestamento di bilancio".

Inoltre per il sindacato autonomo è necessario "definire un nuovo modello di sviluppo economico della Valle che valorizzi tutti i settori produttivi, puntando sull'innovazione in ognuno di essi e sulla programmazione efficace".

Le priorità indicate: riforma del sistema sanitario, l'ampliamento dell'ospedale regionale, l'ammodernamento della ferrovia e la revisione delle leggi regionali che disciplinano il Comparto Unico e il sistema degli enti locali.