I nati tra il 1942 ed il 1951 o se disabile da oggi possono sapere quando sarà vaccinato

Chi ha un'età compresa tra i 70 ed i 79 anni può scoprire la datta della sua vaccinazione contro il covid cliccando su http://www.ausl.vda.it/homepage.asp?l=1http://www.ausl.vda.it/homepage.asp?l=1http://www.ausl.vda.it/homepage.asp?l=1 o https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo

Lo assicura l'Usl dopo che nei giorni scorso ha dovuto rinviare l'avvio del servizione per ragioni di carattere tecnico e organizzativo. Il servizio avrebbe dovuto partire ieri.

Da oggi martedì 30 marzo, infatti, sul Portale Prenotazione Vaccinazione anti Covid-19, saranno pubblicate le date di prenotazione per i mesi di aprile e maggio, se appartenenti alle seguenti categorie: età 70-79 anni e/o disabili (L. 104/92) di tutte le età in condizione di fragilità.

(A lato la tabella numerica dei vaccinati in base alla categoria)

L'usl ricorda che, sulla base dei vaccini disponibili, saranno prenotati da aprile a maggio tutti i soggetti di età compresa tra i 70 e i 79 anni, con priorità a chi si trovi in situazione di “estrema fragilità e vulnerabilita”, (ovvero con condizione clinica di comorbilità o di particolari patologie, come indicato dalle direttive e dalle raccomandazioni ministeriali) ed i soggetti disabili di tutte le età, riconosciuti come soggetti con handicap in situazione di gravità.