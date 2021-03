Pasqua all'estero mentre il turismo interno muore? No, grazie

In una moltiplicazione, per la proprietà commutativa, cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia. La stessa proprietà la possiamo applicare al Governo, sono cambiati i Ministri, sono cambiate le forze di maggioranza ma il prodotto è sempre lo stesso. Confusione, poca trasparenza, incapacità di applicare le regole.

Uno dei settori più colpiti dalla pandemia è il turismo e, nel mondo del turismo, il settore alberghiero è quello più in sofferenza. Con le restrizioni dei decreti, con gli spostamenti tra regioni vietati, la categoria, con mugugni e malumori non indifferenti, tenta di adattarsi. Gli eventi dei giorni che si avvicinano alla Pasqua però hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

Per turismo sono autorizzati gli espatri, gli Italiani sono autorizzati, anche se residenti in zone rosse o arancioni a recarsi in aeroporto e partire, è richiesto solo un tampone in uscita e poi uno in ingresso antecedente le 72 ore. Sono 30 i paesi esteri in cui ci si può recare. La cosa non è comprensibile, il nostro sistema alberghiero è sicuro almeno quanto quello dei paesi aperti al turismo, le norme vengono rispettate.

E’ comprensibile la rabbia di chi non lavora da un anno e vede spiagge affollate, sull’argomento però tutto tace, nessuno azzarda delucidazioni, in tutti i collegamenti televisivi abbiamo la parola del virologo o dell’immunologo ma le comunicazioni che possono fare chiarezza no, quelle non arrivano. Abbiamo tanto criticato l’operato dello scapigliato Boris Johnson, il suo decisionismo però sta portando l’Inghilterra verso la normalità e lo ha fatto anche vietando i viaggi all’estero, in Italia forse non si sa che decisione prendere.

In Valle d’Aosta i problemi sono anche più gravosi: siamo in zona rossa, non ci possiamo muovere ma, francesi e svizzeri possono entrare nel nostro paese e nella nostra regione senza impedimento alcuno. Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, si è mosso nei confronti del Governo invocando prese di posizione sulla situazione ma anche denunciando una mancanza di rispetto. Siamo alle solite, tante parole di comprensione ma poi, fatti, niente. Tutti i giorni ci troviamo a sottolineare situazioni critiche ma senza poi vedere risoluzioni. Si ha la sensazione che ci si muova a tentoni e che rimanga solo la speranza che i vaccini siano la panacea della pandemia.