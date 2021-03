Allarme di Confcommercio VdA, crolla in Valle l'economia del terziario

Situazione economica sempre più negativa nel mondo del commercio valdostano piegato dal Covid e in fremente attesa di ristori.

In base all'indagine congiunturale annuale realizzata da Format Research su incarico di Confcommercio-Fipe Vda, sono 350 le imprese 'zombies' del settore terziario in Valle d'Aosta, ormai inattive e praticamente 'morte' ma "tenute in vita dai ristori" ha detto oggi Pierluigi Ascani, vertice di Format Research presentando in videoconferenza i dati raccolti e analizzati anche da Graziano Dominidiato e Adriano Valieri, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio VdA.

Il numero di imprese nuove nate nel 2020 in Valle risulta molto più basso rispetto a quello del 2019: le nuove iscrizioni nel terziario sono crollate del 25%, "variazione negativa più marcata in tutto il Nord Ovest" ha ribadito Ascani. Allo stesso tempo, secondo lo studio di Confcommercio, si rileva un fenomeno di congelamento delle cessazioni (-4%): "i ristori - si legge nelle note della ricerca - tengono in vita imprese oramai di fatto inattive (circa 350) e si teme una forte contrazione del tessuto imprenditoriale nel 2021 perché chiudere oggi un'impresa presenta costi elevati". Il saldo delle imprese esistenti in Valle d'Aosta nel 2020 rispetto al 2019 è dunque di -48. Risultato, in base all'analisi dell'associazione di categoria, delle limitazioni alle attività, con evidenti effetti negativi sui ricavi: i pubblici esercizi perdono il 64% in un anno, il dettaglio non alimentare il 45%. Pesanti le ricadute attese sul versante occupazionale, in vista dello sblocco dei licenziamenti: si attesta su un -19% la possibile perdita di occupati, con punte di -40% per i pubblici esercizi e il turismo.

Quanto ai sostegni economici, apprezzati quelli regionali, molto meno quelli del Governo centrale, più tardivi e più leggeri secondo la maggioranza dei commercianti valdostani ovvero il 55% degli intervistati. Solo il 12% ha ritenuto positivo l'intervento del Governo Conte mentre il 34% quelli del Governo Draghi. Il giudizio delle imprese sulle misure anti-Covid del passato Governo Conte è divisivo sul fronte sanitario (47% lo giudica non efficace) e molto negativo su quello economico (bocciato dall'88% degli intervistati).

A peggiorare il giudizio sulla gestione economica della crisi interviene il 'sentimen't negativo sulle chiusure imposte in corrispondenza del periodo di Pasqua: il 60% delle imprese le ritiene "eccessive" (oltre tre su quattro nel settore turismo).

Altro dato significativo, la crisi economica accentua i timori degli imprenditori valdostani di rimanere vittima della criminalità organizzata. Il 63 per cento dei commercianti e dei ristoratori teme il fenomeno dell'usura, mentre il 55 per cento i tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende. Inoltre, il 18 per cento degli operatori del terziario della Valle d'Aosta vive con la paura che criminali possano impadronirsi della loro attività commerciale.

"Il quadro è a tinte fosche ed è peggiorato rispetto ai dati già negativi dello scorso anno - ha commentato Dominidiato - mi auguro che i Governi regionale e centrale sappiano far tesoro di queste informazioni e si attivino per l'erogazione urgente di ristori che ormai sono necessari come l'ossigeno per un numero sempre più alto di aziende. Noi rispettiamo le norme antipandemia anche quando sono rigide come quelle decise in questi mesi, ma chiediamo altrettanto rispetto per il nostro lavoro e per la nostra vita".