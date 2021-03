Aosta: Si al mercato ma solo per alimenti, fiori e piante

A partire da oggi martedì 30 marzo, tradizionale giorno di mercato ad Aosta, con l’inserimento della Valle in 'zona rossa' l’attività dei mercati cittadini è sospesa a esclusione della vendita dei prodotti del settore alimentare e dei prodotti agricoli e florovivaistici.

In particolare, per quanto riguarda il mercato del martedì, le attività del settore alimentare e i produttori agricoli troveranno posto in via Mazzini, mentre i produttori del settore florovivaistico saranno presenti nell’area del Foro Boario.