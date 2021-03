Ouvrage Saverio Favre sur histoire val d'Ayas

L'histoire d'Ayas, de son territoire, de ses nombreux villages et de sa communauté, est racontée par le linguiste, expert en franco-provençal, Saverio Favre dans le livre, édité par Priuli & Verlucca, ''Ayas. Antropologia di un territorio, luoghi, leggende, storie, fatti''.

Le volume, de 300 pages, commence par une introduction de l'expert des Alpes Annibale Salsa et par un essai du savant Alexis Bétemps, qui raconte le peuple valdôtain, ses traditions et sa manière d'être. Le voyage continue par Favre, l'enfant du pays, grand connaisseur de son pays natal, composé de nombreux hameaux. Les chapitres se succèdent, de la population aux coutumes, en passant par les différents villages avec leurs particularités et leurs rivalités. Ensuite, Favre explique comment les toponymes sont étroitement liés aux catastrophes naturelles et aux légendes.

Favre, cependant, ne s'est pas limité aux sujets qu'il traite habituellement, mais a étendu son champ d'action à la sphère historique et anthropologique. Il a puisé les informations à diverses sources: la bibliographie existante sur la Municipalité, la tradition orale, ses connaissances personnelles. Mais ce sont surtout les toponymes qui ont conduit l'écrivain. Dans son voyage parce que Favre les considère comme une clé pour comprendre la réalité: plus de 2000 micro-toponymes ont été collectés rien qu'à Ayas. (ANSA).