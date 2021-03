Si della Giunta a lavori d'urgenza su strade regionali e alvei torrenti

Alcune spese per lavori di ripristino e messa in sicurezza eseguiti in somma urgenza sono state approvate oggi dalla Giunta Lavevaz.

In particolare, tra gli altri, gli interventi concernono disgaggi e consolidamenti di porzioni rocciose sulle strade regionali 26 ad Avise e 41 a Sarre; asportazione detriti, manutenzione di opere idrauliche e spondali nel torrente Valnontey e in alcuni tratti di torrenti dei comuni di Issogne, Gaby e Issime.

La Giunta ha approvato, inoltre, un importante intervento di manutenzione di un tratto del torrente Chalamy nel Comune di Issogne, già anticipato in Consiglio Valle in sede di trattazione degli interventi di manutenzione dei torrenti conseguenti agli eventi calamitosi del 2 e 3 ottobre 2020.

Il Governo ha inoltre approvato il passaggio di proprietà del ponte sulla Dora Baltea denominato Pont Suaz dai Comuni di Aosta, Cogne, Aymavilles, Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein e Brissogne all’Amministrazione regionale.

Il ponte sarà ricompreso nella strada regionale 18 di Pila. La Regione si farà carico di garantirne l’efficienza in servizio e sostenerne i futuri interventi manutentivi.