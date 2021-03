Sono 27 i nuovi contagi Covid in Valle su 61 tamponi eseguiti

Prosegue la marcia in salita la crescita del contagio da Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 27 nuovi casi positivi a fronte di 61 persone sottoposte a tampone (nel fine settimana i numeri dei test sono sempre ridotti).

Il totale dei contagiati sale a 842, ovvero 22 in più di ieri. E' quanto si legge nel bollettino della Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl; i guariti accertati da ieri sono quattro. Aumentano anche i ricoverati all'ospedale Parini: sono 47, di cui nove in terapia intensiva. Restano in isolamento e terapia domiciliare 795 persone.

Da registrare anche un decesso, pertanto il il totale delle vittime sale a 421 dall'inizio della pandemia.

Le Forze dell'ordine hanno svolto 448 controllo e hanno elevato otto sanzioni per violazioni alle norme antipandemia.