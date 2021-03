'Ndrangheta: Il 3 maggio processo di Appello per Sorbara, Prettico, Giachino, Carcea e Raso

Dal 23 gennaio 2019 tre imputati sono in carcere e due agli arresti domiciliari. Anche per questo motivo i giudici della Seconda sezione penale della Corte di Appello di Torino hanno fissato a tempo di record (otto mesi dalla condanna in primo grado) ovvero per il prossimo 3 maggio la prima udienza del processo di Appello per i cinque imputati condannati lo scorso 16 settembre nel processo Geenna celebrato al tribunale di Aosta su una presunta locale di 'ndrangheta nel capoluogo valdostano.

Le indagini sono durate quasi cinque anni e sono state condotte dalla Dda di Torino e dai carabinieri di Aosta. Queste le condanne inflitte dal collegio presieduto dal giudice Eugenio Gramola: per il consigliere regionale (Uv) sospeso Marco Sorbara 10 anni di carcere (è agli arresti domiciliari con permesso lavorativo); per l'ex assessore al Comune di Saint-Pierre Monica Carcea 10 anni di carcere (domiciliari); per il consigliere comunale di Aosta (Uv) Nicola Prettico 11 anni di carcere (detenuto); per il ristoratore aostano Antonio Raso 13 anni di carcere (detenuto); per il dipendente del Casino de la Vallée Alessandro Giachino 11 anni di carcere (detenuto).

Arrestato il 23 gennaio 2019 con altre 16 persone, in carcere per sette mesi e poi ai domiciliari Sorbara è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa insieme a Carcea. Sono invece imputati di associazione per delinquere di stampo 'ndranghetista - e quindi di essere membri del locale di Aosta - Raso, Prettico e Giachino. Una curiosità: il 3 maggio, data di avvio del dibattimento di Appello, è anche il giorno di compleanno di Marco Sorbara.

Era invece terminata con 12 condanne ad altrettanti imputati l'udienza preliminare a Torino il 17 luglio scorso per le vicende di Geenna legate principalmente al traffico di droga e ai rapporti con il mondo politico-imprenditoriale in Piemonte, e per la quale ancora non si conosce la data di Appello.

L'appello è stato proposto dai dinfesori degli imputati ma anche dai pm della Dda Stefano Castellani e Valerio Longi, che contestano l'assoluzione in primo grado di Antonio Raso dall'accusa di scambio di voto politico-mafioso in relazione alle elezioni comunali del 2015 a Saint-Pierre.