Feste clandestine e balle spaziali per andare nelle seconde case

'Settimana rossa' per i carabinieri del Gruppo di Aosta impegnati nei controlli anti-Covid. Con le nuove restrizioni disposte dai decreti nazionali e regionali, sono aumentati i controlli e lesegnalazioni di violazioni alle norme anti-Covid.

Oltre ai servizi disposti in collaborazione con le altre Forze dell'ordine all’ingresso della regione, le pattuglie dell’Arma sono intervenute in alcune situazioni limite come ad esempio in alta Valle dove 15 persone sono state trovate all’interno di una struttura a festeggiare.

"Nel week end sono stati tre i locali sanzionati amministrativamente per non aver rispettato le norme vigenti - si legge in una nota dell'Arma - così come le 11 persone trovate in una seconda casa a festeggiare la laurea di uno del gruppo (è accaduto a Valsavarenche ndr)".

Fantasiose poi le giustificazioni trovate da parte di proprietari di seconde case non residenti nella regione per aggirare i divieti: si va dalla convocazione del figlio minorenne dello sci-club con famiglia completa al seguito ai lavori di ristrutturazione per la quale la ditta avrebbe lavorato dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.

L’impegno dell’Arma dei carabinieri in Valle dall’inizio della pandemia ha portato al controllo di 47.000 persone con circa 1000 sanzioni, 8500 controlli ad esercizi pubblici con sanzioni per 43, solo nell’ultima settima oltre 2000 persone controllate e 35 sanzionate, 360 controlli a locali pubblici di cui tre sanzionati e segnalati alle Autorità competenti.