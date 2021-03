VALLE D’AOSTA IN ZONA ROSSA. I DATI SONO ALLARMANTI MA È ANCORA PIU’ PREOCCUPANTE NON AVERE RISPOSTE

Prendiamo atto del rientro della nostra regione in zona Rossa, a seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute Speranza.

"Per rispetto delle categorie che rappresentiamo – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio – Fipe VdA siamo piuttosto preoccupati da questa situazione e dalle prospettive che vede la nostra in zona rossa o arancione presumibilmente fino al 30/04. Più volte abbiamo fatto domande ben specifiche circa i dettagli dei contagiati senza ricevere mai alcun riscontro".

“Siamo pronti a scendere in Piazza per chiedere pubblicamente ai decisori politici che ci forniscano i dati richiesti – prosegue Dominidiato – è un rispetto che dobbiamo alle categorie che rappresentiamo e per le quali ogni giorno ci battiamo. È ormai da troppo tempo che ingiustificatamente le imprese del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo vengono viste come il mezzo di diffusione di questo virus”.

L’appello dell’Associazione è chiaro e forte. Necessitiamo di avere dati specifici riferiti al contagio. È indispensabile capire chi sono realmente i positivi e da quali aree della nostra Regione provengono. Sono persone ospedalizzate? Pensionati? Operatori sanitari? Studenti? Lavoratori/imprenditori e soprattutto di quali categorie? Di quale età?

“Facciamo chiarezza – conclude Graziano Dominidiato – oltre alla trasparenza e rispetto che chiediamo a gran voce per tutto il mondo imprenditoriale che da troppo tempo è costretto a vivere in balia degli eventi “.

Ottenere delle risposte è utile per tutti. Si chiudono i ristoranti e le attività imprenditoriali causando difficoltà a migliaia di lavoratori, imprese e famiglie. Siamo a serio rischio di crollo economico e sociale su tutti i fronti. E’ giunto il momento delle risposte.