Oggi 77 nuovi contagi e aumento di ricoveri Covid al Parini

E'calato rispetto al boom preoccupante di ieri ma resta alto il rapporto contagi Covid/tamponi eseguiti nella nostra regione: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 77 nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 282 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 48 e il totale degli attuali contagiati è salito così a 820, ovvero 29 più di ieri; non si registrano decessi, pertanto il totale delle vittime resta di 420 (2018 maschi e 202 femmine).

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base dei dati diffusi dall'Usl VdA. Aumentano ormai giornalmente i ricoverati al Parini: oggi sono 45, cinque più di ieri, di cui otto in terapia intensiva; in terapia e isolamento domiciliare rimangono 775 persone.

Le Forze dell'ordine hanno svolto 1047 controlli in 24 ore, il numero più alto registrato in un sol giorno dall'inizio della pandemia e hanno sanzionato nove violazioni e hanno chiuso un'attività commerciale per reiterate trasgressioni alle norme anticontagio.