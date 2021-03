Ayas: lunedì 29 e martedì 30 marzo lo screening sulla popolazione residente e domiciliata

Il Presidente della Regione Erik Lavevaz e il Sindaco di Ayas Alex Brunod informano che, in seguito al monitoraggio dei contagi da Covid-19 dell’ultima settimana e del relativo rilevamento di diversi casi di positività al SARS-CoV-2 sul territorio comunale di Ayas, è stato deciso - sulla base delle indicazioni ministeriali e in relazione al diffondersi di nuove varianti virali - di attivare, in collaborazione con la Protezione civile regionale e la Croce Rossa Italiana della Valle d’Aosta, uno screeening gratuito su base volontaria destinato a tutti i residenti e ai domiciliati nel comune ad Ayas.

Lo screening per mezzo di tampone antigenico rapido verrà eseguito presso la struttura Auditorium polivalente di Monterosa Terme situato in località Place Ramey, 1, 11020 Champoluc nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Gli interessati dovranno recarsi presso l'auditorium, senza prenotazione ma muniti di carta di identità e tessera sanitaria.

Per informazioni contattare il numero verde 800 122 121 attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.