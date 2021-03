Aosta: Valle Virtuosa mette a dimora sette tigli nel quartiere Cogne

La piantumazione dei nuovi alberi si inserisce all'interno del Progetto sociale "Riuso, recupero e....ricordo nel mio quartiere" promosso dal CSV Valle d'Aosta e sostenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

In collaborazione con l'associazione MIA i 7 alberi piantati lungo il viale saranno intitolati ad altrettante vittime innocenti delle mafie: ogni pianta ricorderà una vittima, proprio nel quartiere che ha dedicato tante vie ai Partigiani caduti per combattere il nazi-fascismo.

Siamo lieti di poter contribuire concretamente al ripristino degli alberi che per decenni hanno abbellito il Quartiere, soprattutto in un periodo storico in cui i cambiamenti climatici necessitano di un maggior numero di piante per combattere i livelli sempre più alti di CO2 e per depurare l'aria dallo smog e dall'inquinamento.

Ringraziamo sentitamente le istituzioni che ci hanno permesso di completare con successo questo progetto: la Struttura Flora e Fauna dell’Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali e lo staff del Vivaio forestale regionale Abbé Henry che hanno collaborato donando i 7 tigli coltivati con cura e premura nel corso degli anni.

Un ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale di Aosta per aver accolto la nostra richiesta e aver concesso l'autorizzazione alla piantumazione delle giovani piante.

A completamento del progetto la nostra associazione si farà garante per la manutenzione e la crescita dei 7 tigli, richiedendo la collaborazione della popolazione e delle associazioni di quartiere, per assicurare che gli alberi diventino forti e belli come i precedenti.

Infine l'associazione distribuirà nei prossimi giorni un opuscolo a tutte le famiglie del quartiere con le istruzioni per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti; l'opuscolo è stato redatto in italiano, francese e arabo per coinvolgere la maggior parte della popolazione.

Si ringraziano gli altri partner del progetto: la scuola E.Lexert che ci ha consentito di tenere delle lezioni agli allievi della scuola media sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla difesa dell'ambiente, l’associazione ISDE (Medici per l’ambiente) che ha svolto un'azione didattica su salute e ambiente e l'associazione Baobab che ci ha aiutato nei rapporti con la popolazione.

Si ringraziano anche tutti i docenti e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto in tutte le sue iniziative.

Il Presidente di Valle Virtuosa afferma: ”Esprimiamo la nostra soddisfazione perché seguendo i suggerimenti del CSV abbiamo portato a compimento un’iniziativa che ha coinvolto più soggetti, creando una rete di collaborazione e di sinergie per un risultato che va a beneficio del territorio e degli abitanti del quartiere.”

Commenta il sindaco Gianni Nuti: «Siamo felici di poter contribuire con un piccolo gesto a rendere più sano, forte e rigoglioso il patrimonio arboreo cittadino, cominciando, da un lato, a onorare l’impegno di lasciare una città più verde e ricca di piante in salute e dall’altro sostenendo un progetto di elevata qualità morale che contribuirà, come peraltro è nelle nostre intenzioni attraverso la partecipazione al bando ministeriale “Qualità dell’abitare”, a ricostruire il tessuto sociale dello storico quartiere Cogne sfilacciato da troppi anni di politiche contradditorie a fronte di investimenti comunque importanti».