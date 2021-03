Conférence en occasion du vol historique de Youri Gagarin

Le 12 avril 1961, le cosmonaute Youri Gagarin, à bord de la capsule Vostok 1, devient le premier homme à atteindre l'espace. Il complète une orbite entière autour de la Terre, retournant sain et sauf. Parle avec depuis la salle de contrôle, l'appelant par le nom de code Kedr ('pin de Sibérie' en russe), Sergey Korolëv. Le monde ne sait toujours pas qu'il est le père du programme spatial soviétique.

A l'occasion du soixantième anniversaire du vol historique de Youri Gagarin et de la Nuit de Youri 2021, l'observatoire régional de Lignan Saint-Barthélemy propose, le lundi 29 mars, à 21 heures, la lectio magistralis du professeur Massimo Capaccioli, astrophysicien de renommée internationale et professeur émérite de l'Université de Naples Federico II, et auteur du livre ''Luna Rossa''. Le rendez-vous aura lieu via la plateforme Google Meet: meet.google.com/dug-iyya-kos. (ANSA).