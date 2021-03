LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Ma il principe e i suoi seguaci non avevano idea di quanto siano belli, anzi bellissimi, i virus ( https://www.<wbr></wbr>microbiologiaitalia.it/<wbr></wbr>virologia/le-origini-del-male-<wbr></wbr>qual-e-lorigini-dei-virus/

Oggi tutti ne conosciamo l’aspetto grazie al Covid-19 e se invece di detestabili virus fossero delle sorprendenti creazioni dei maestri vetrai di Murano E’ del principe Miškin, nell’Idiota di Dostoevskij, l’affermazione, citata ad ogni piè sospinto, che la bellezza salverà il mondo.Ma il principe e i suoi seguaci non avevano idea di quanto siano belli, anzi bellissimi, i virus ().Oggi tutti ne conosciamo l’aspetto grazie al Covid-19 e se invece di detestabili virus fossero delle sorprendenti creazioni dei maestri vetrai di Murano

farebbero certamente bella mostra di sé in molte delle nostre case.

Pertanto sarei cauto nell’attribuire alla bellezza virtù taumaturgiche e poi, a ben vedere, quelli come me, diversamente belli, si sentono anche molto discriminati dal fatto di non poter ambire a partecipare al salvataggio del mondo.