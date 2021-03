Sul Bilancio 2021/23 Giunta a confronto con sindacati e associazioni

Le politiche economiche e finanziarie della Regione per il triennio 2021/2023 sono state presentate dal Governo regionale alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria del commercio, del turismo, dell'industria e dell'artigianato. Il documento programmatico, approvato dalla Giunta lo scorso 9 marzo, è stato illustrato per dettagliare le attività di maggiore rilievo che andranno a impattare in modo significativo sull’impianto economico della Regione. Come evidenziato da tutti, l’impatto più rilevante sulle casse regionali, soprattutto per quanto attiene l’annualità in corso, è ancora legato all’emergenza sanitaria.

Il Covid è il punto focale da cui si declineranno le azioni finanziarie ed economiche contenute nel Defr, che per il 2021, come ribadito dall’Assessore alle Finanze Carlo Marzi nei due incontri della mattinata, prevede un impegno finanziario tra i 50 e i 60 milioni di euro per gli interventi, in via di definizione, a sostegno delle categorie economiche più colpite dalla crisi generata dalla pandemia, come preannunciato dall’assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy e per attività sanitarie collegate all’emergenza e al suo superamento.

In 124 pagine, il Defr volge però, con pragmatismo, lo sguardo al futuro. Pragmatismo che ha impregnato gli interventi della mattinata di sindacati e referenti di categoria, che hanno evidenziato la necessità di guardare a quanto potrà accadere anche nel post-Covid. Dalle imminenti politiche creditizie a sostegno della liquidità e dagli interventi di sostegno ad aziende, lavoratori e famiglie si passa quindi alla declinazione di azioni e di progettualità volte a disegnare un nuovo modello organizzativo ed efficace per il prodotto e per il sistema Valle d’Aosta.

A partire da una riforma della Pubblica amminitrazione, regionale e degli enti locali, attraverso una revisione normativa e la stesura di un Testo unico per il comparto, fino alla definizione di politiche agricole più snelle, alla stesura di nuovi protocolli in condivisione con altre Regioni per la formazione professionale, all’individuazione di nuovi modelli di trasporto pubblico e fino alle ridefinizione della normativa turistica nell’ottica dell’individuazione e della declinazione del marchio-ombrello.

Oltre agli interventi per l’edilizia scolastica e in favore delle progettualità per i giovani e per il mondo della scuola, così come gli indirizzi strategici per le partecipate che, a vario livello, sono determinanti per lo sviluppo della Valle d’Aosta e per la sua ripresa economica e sociale.

Nel quadro dei due incontri con le associazioni volti ad esporre e declinare gli obiettivi strategici che il Governo regionale si pone per i prossimi tre anni, il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ha ribadito la necessità di ulteriori incontri, tematici e settoriali, con gli attori economici e con le parti sociali per poter condividere e calibrare le scelte necessarie, che dovranno essere fatte per dare risposte serie e responsabili oggi e per articolare le azioni da approntare per il rilancio e la ripartenza dell’economia valdostana e di tutto il tessuto sociale della regione del domani.