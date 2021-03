Incendio in un'azienda agricola ad Arnad

A due giorni dall'incendio che ha causato gravi danni al fabbricato rurale dell'allevatore Gianni Peretto di Donnas, un rogo ha colpito un'altra azienda agricola della bassa Valle.

Vigili del fuoco professionisti e volontari sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi sabato 27 marzo ad Arnad, in località Barme, per spegnere le fiamme divampate in un fienile e poi propagatesi nella contigua stalla dell'allevatore Paolo Pinet; come nel caso di Peretto, anche oggi l'intervento rapido e generoso degli allevatori presenti e di altri accorsi sul posto ha consentito di mettere in salvo le tante bovine della famiglia colpita dall'incendio, che ha coinvolto anche una parte di bosco adiacente.

Sono intervenuti in supporto anche i distaccamenti dei pompieri volontari di Arnad, Issogne, Donnas e Verres, nonchè il nuclei AIB (anti incendio boschivo) del Corpo forestale. Dispiegati AutoPompaSerbatoio, Autoscala, Autobotte, Campagnola boschiva e Carro Fiamma.

Nessuno risulta ferito o intossicato ma, come nel caso dell'azienda di Donnas, anche in questo caso i danni si annunciano elevati.