Da martedì 30 marzo disponibili le date delle vaccinazioni per 70-79 anni e disabili

L’Azienda Usl comunica che, per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, legate in particolare all’aumento delle sedute vaccinali, le date delle prenotazioni saranno pubblicate sul Portale da martedì 30 marzo (e non da oggi, come precedentemente comunicato).

Pertanto, le persone prenotate nelle giornate del 29 e 30 marzo saranno contattate telefonicamente dal Servizio Infovaccini.

A partire da martedì 30 marzo, sul Portale Prenotazione Vaccinazione anti Covid-19, saranno pubblicate le date di prenotazione per i mesi di aprile e maggio, se appartenenti alle seguenti categorie: età 70-79 anni e/o disabili (L. 104/92) di tutte le età in condizione di fragilità.

Si ricorda che, sulla base dei vaccini disponibili, saranno prenotati da aprile a maggio tutti i soggetti di età compresa tra i 70 e i 79 anni, con priorità a chi si trovi in situazione di “estrema fragilità e vulnerabilita”, (ovvero con condizione clinica di comorbilità o di particolari patologie, come indicato dalle direttive e dalle raccomandazioni ministeriali) ed i soggetti disabili di tutte le età, riconosciuti come soggetti con handicap in situazione di gravità (ex L. 104/92 art.3 comma3).

Per accedere al portale dal sito dell’Usl: http://www.ausl.vda.it/homepage.asp?l=1 e

https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo