TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 29 marzo

ore 10.30, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per nominare il relatore del disegno di legge sulla sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all’emergenza epidemiologica. I Commissari esamineranno poi il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021-2023.

ore 11, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa in collegamento telematico all'Assemblea della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e Province autonome.

Martedì 30 marzo

ore 9.30, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per effettuare alcune audizioni in merito alla proposta di legge in materia di rifiuti (modificazioni alle leggi regionali n. 31/2007 e n. 8/2020), presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista: saranno sentiti il Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, Roberta Quattrocchio, il Coordinatore del Dipartimento ambiente, Luca Franzoso, e il Dirigente della Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, Luigi Bianchetti. I rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali saranno invece sentiti sulla proposta di legge in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso (modificazione alla legge regionale 19/2007), depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste.

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 31 marzo

ore 9 convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per programmare i lavori di esame di due petizioni popolari: la prima riguardante il "Progetto salute 2030", la seconda sulla creazione di Aule Studio in Valle d'Aosta.

ore 15, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa in collegamento telematico alla riunione del tavolo tecnico per l'armonizzazione legislativa regionale in materia di antimafia, istituito nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome.

