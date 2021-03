Aosta: Da lunedì il nuovo servizio online dello sportello amicoinComune

A partire da lunedì 29 marzo saranno attivi i nuovi servizi online di prenotazione degli appuntamenti per il disbrigo delle pratiche per tutti i servizi erogati dallo sportello amicoinComune lato 'Cittadini' e perlaprenotazione degli appuntamenti per il rilascio della Carta di Identità Elettronica.



I servizi sono utilizzabili esclusivamente se in possesso di identità digitale Spid o di Carta di identità Elettronica di ultima generazione.



Per quanto riguarda la prenotazione degli appuntamenti allo sportello amicoinComune – Cittadini, il servizio, il primo attivato in via sperimentale, è stato realizzato nell’ambito del Fondo Innovazione, un avviso pubblico per l’assegnazione di fondi ai comuni italiani lanciato dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per promuovere la diffusione di Spid, CIE, pagoPA e app IO.

Entrando nella pagina delle prenotazioni il cittadino ha la possibilità di prenotare comodamente online tramite il pc, il tablet o lo smartphone il proprio appuntamento. La semplice procedura dura pochi minuti e permette di scegliere la giornata e la fascia oraria tra quelle ancora disponibili, in modo da venire incontro quanto più possibile alle diverse necessità.



Invece, la prenotazione CIE è attivabile al link che rimanda alla pagina dedicata del Ministero dell’Interno dove è possibile prenotare l’appuntamento per il rilascio della Carta di Identità Elettronica.



Chi non fosse in possesso di identità digitale Spid o di Carta di identità Elettronica di ultima generazione può utilizzare il tradizionale canale telefonico.

A tale proposito, da lunedì sarà attiva la nuova numerazione 0165-1875002 da utilizzare per la prenotazione degli appuntamenti e per le richieste di dettaglio inerenti alla documentazione da presentare per i singoli servizi richiesti, mentre la precedente numerazione 0165-300.777 resterà, comunque, attiva per le informazioni di carattere generale fornite dal personale di accoglienza.