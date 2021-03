ATHENA MIX MAREMMANO DOLCISSIMA CERCA CASA

ATHENA, bella mix maremmana di taglia grande 70 cm per 35 Kg circa, un agnellino travestito da lupo. ATHENA nata 08/2016 è una cagnolina buona e pacifica con tutti, sia con i cani che con le persone. In passeggiata sta tranquilla al suo posto e non tira. Arriva dall’ABRUZZO dove era stata accalappiata e messa in un brutto posto. Ora è da noi in rifugio da un anno circa e non abbiamo rilevato alcun trauma. Lei sa fare molto bene la guardia abbaiando agli estranei ma poi la conquisti con un würstel e ti viene vicina chiedendoti un altro premietto. Da lì ti sarà molto fedele. Sana, testata per leishmania e malattie da zecca (erlichia, anaplasma, filaria anche, borelliosi), chippata, vaccinata e sterilizzata. È un cane da compagnia che necessita una casa con giardino e vorremmo che facesse vita da famiglia e non restasse relegata solo in giardino.

Per informazioni, chiamare o scrivere whatsapp pf. :

DIANA: (Lombardia, Veneto, Liguria) 339.1028604

RAFFAELE: (Piemonte) 349.4013121