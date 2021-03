Nelle farmacie comunali dell'Aps da mercoledì saranno effettuati i tamponi

Il costo per ciascuna prestazione è di €35,00 e dovrà essere pagato direttamente presso la struttura prima dell’effettuazione del tampone/test, unicamente con POS o carta di credito (no cash).

Una scelta nel pieno rispetto dell’accordo siglato da Regione autonoma Valle d’Aosta, Azienda Usl della Valle d’Aosta e Organizzazioni Sindacali dei Farmacisti (Federfarma e Assofarm) e con un’attenzione in più alla professionalità del servizio erogato alla comunità aostana. «Con la presenza di personale infermieristico – spiega il Presidente di A.P.S. Carlo Franco - ribadiamo l’importanza di rendere concreta la “Farmacia dei servizi” in un periodo in cui cresce la necessità di avvicinare i servizi sanitari alla cittadinanza; una via intrapresa e che stiamo potenziando su più fronti».

Alta precisione affidabilità sono le qualità richieste e garantite per i tamponi antigenici per la determinazione qualitativa del nuovo antigene coronavirus, mediante tamponi nasofaringei e/o della gola, e per il test diagnostico in vitro che rileverà gli anticorpi IgG/IgM antiCOVID-19 nel sangue, nel siero o nel plasma.

Il servizio sarà operativo il lunedì, mercoledì e venerdì, in fascia oraria 12.00-15.00, con finestre di mezz’ora per ciascuna prestazione che sarà erogata esclusivamente previa prenotazione on line a partire da LUNEDI’ 29 MARZO da effettuarsi attraverso l’apposito link pubblicato sui siti www.apsaosta.it e www.farmaciecomunaliaosta.it.

Per effettuare il tampone/test occorrerà essere muniti di Tessera Sanitaria e rispettare tutte le misure di prevenzione vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. Prima dell’accesso alla struttura verrà misurata la temperatura corporea, al fine di escludere che siano ammesse ai test persone con sintomi, per le quali sono previste altri percorsi diagnostici.

Schede tecniche di sintesi

Tamponi antigenici.

Novet Coronavirus 2019-nCoV AntigenTest: kit in vitro per la determinazione qualitativa del nuovo antigene coronavirus mediante tamponi nasofaringei e/o della gola. Da usare come indagine rapida per casi sospetti o come metodo di riconferma del risultato del test. Risultato in 15 minuti. Alta precisione.

IgG e IgM Rapid Test.

VivaDiag COVID-19 IgG/IgM Rapid Test è un test diagnostico in vitro per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG/IgM antiCOVID-19 nel sangue umano intero (prelevato da vena o polpastrello), nel siero o nel plasma. E’ da considerarsi solo per uso diagnostico. Risultato in 15 minuti. Alta precisione.