Dal 30 marzo le date delle prenotazioni per vaccini Covid valdostani dai 70 ai 79 anni

Saranno pubblicate sul portale dell'Usl VdA a da martedì prossimo 30 marzo e non da oggi venerdì 26, come inizialmente comunicato, le date delle prenotazioni per la vaccinazione dei residenti valdostani con età compresa tra i 70 e i 79 anni e dei disabili di tutte le età in condizione di fragilità.

Lo slittamento, hanno riferito i vertici dell'Amministrazione sanitaria, è causato da "ragioni di carattere tecnico e organizzativo, legate in particolare all'aumento delle sedute vaccinali".

Le persone che erano prenotate per il 29 e 30 marzo saranno contattate telefonicamente dal Servizio Infovaccini e , sulla base dei vaccini disponibili, saranno nuovamente prenotati da aprile a maggio.