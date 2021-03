Spectacle 'Maléfice' en live streaming samedi le 27 mars

Dans le cadre des Journées de la Francophonie 2021 va en scène Maléfice de Marguerite Yourcenar du recueil "Conte bleu" (Editions Gallimard) par la compagnie Cie Les 3 Plumes et Groupe Approches. Le spectacle raconte une séance de désenvoûtement décrite par Marguerite Yourcenar comme ''une évocation réaliste des mœurs italiennes''. L'action se situe en France, sur la Méditerranée, dans une famille d'émigrés italiens où un guérisseur va tenter de lever le sort qu'on aurait jeté sur une jeune femme tuberculeuse.

"Maléfice" est une œuvre de jeunesse, considérée par l'auteur comme "une évocation réaliste des mœurs italiennes".

Le spectacle se tiendra au Théâtre Splendor d'Aoste et sera diffusé en live streaming le 27 mars 2021 à 18h30 et en ligne du 28 au 31 mars 2021. Le spectacle sera accessible gratuitement pour le tout public et aussi pour les écoles sur la plateforme, https://bobine.tv, au lien https://bobine.tv/2021/03/22/valle-daosta-sepctacle-malefice-cla udine-chenuil-vincent-boniface-video/. (ANSA)