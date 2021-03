Zona rossa e litigiosità politica

Da lunedì la Valle d’Aosta è di nuovo in zona rossa. Fino all’ultimo si è sperato che non accadesse, ma ancor prima che giovedì sera il presidente della Giunta regionale Erik Lavevaz lo annunciasse, le fonti di informazione nazionale già davano per certo il passaggio.

L’incipit del nuovo decreto in vigore fino all'1 di maggio sono gli spostamenti. Le nuove restrizioni saranno in vigore da lunedì ma il nostro Governo ha deciso di applicarle in parte già da sabato, una decisione che nella forma ha alquanto fatto arrabbiare le forze di minoranza.

E’ inutile tentare di contenere gli spostamenti se poi si invita la popolazione ad andare dal parrucchiere; le decisioni, anche se impopolari, vanno prese con decisione ma soprattutto spiegate ai cittadini, senza se e senza ma, senza tentativi di nascondersi dietro a comitati scientifici o unità di crisi; i valdostani non sono stupidi e sono informati, sanno cosa sta succedendo in tutto il paese.

Hanno la necessità di sapere, con chiarezza, e la politica ha questo compito: fare chiarezza. Le regole sono di carattere nazionale ed è chiaro a tutti che andrebbero rispettate, i controlli sono alquanto labili, almeno dal Governo regionale ci aspettiamo una maggiore tempestività in comunicazioni di eventuali restrizioni. Comunicare il giovedì sera (la notizia raggiunge tutti solo venerdì) che da sabato tutto sarà chiuso è imbarazzante, le aziende hanno bisogno di organizzazione e programmazione e poi se ai cittadini viene proibito o chiesto di non muoversi, l’utilità di attività non essenziali autorizzate a rimanere aperte fino a domenica non porta certo vantaggi.

La Giunta regionale sta facendo tutto quello che ritiene necessario per coniugare le esigenze sanitarie a quelle personali ma bisogna fare di più, bisogna riuscire a trasmettere quella consapevolezza di essere nel giusto. La politica non può trasmettere certezze che non ha, ma i cittadini hanno bisogno di certezze e l’unica che gli si può dare è che si sta facendo tutto quello che si può fare. Al momento le litigiosità di partito devono avere poco spazio, le decisioni dovrebbero essere condivise. Se quello che si comunica sono i tarli della discordia non si può pretendere di risollevare il morale di una comunità economicamente provata.