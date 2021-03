Firma elettronica e firma digitale sui PDF

A livello europeo il sistema delle firme elettroniche va ricondotto alla direttiva 1999/93/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

La firma elettronica è entrata in vigore il 19 gennaio 2000 e da questa data gli Stati membri dell’ Unione Europea hanno l’obbligo di utilizzare le firme elettroniche basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

La firma digitale è uno strumento utilizzato soprattutto per firmare e dare validità ai nostri PDF.

I documenti con la firma digitale PDF sono usati in tutto il mondo per condividere informazioni in modo facile e veloce.

I vantaggi più diffusi nell’utilizzo del Pdf consistono nel mantenere la formattazione, i font, le immagini e il layout del file digitale coerente con l'originale indipendentemente da dove e come si accede al pdf.

D’altronde il pdf è compatibile con i livelli di protezione di firma elettronica. Le firme elettroniche aggiunte a un file PDF sono quindi tracciabili e legalmente vincolanti.

Come firmare elettronicamente un pdf

