Donnas: Gruppo Donnas Domani lancia allarme pericolosità strade

La pericolosità dei tratti di strada comunali presenti accanto ai parchi gioco Caresani, Montey, Binel ed alle scuole Capoluogo, Vert è stata portata all'attenzione del Consiglio comunale. “La velocità eccessiva – ha ricordato il Consigliere Daniele Nicco - spesso causa situazioni di pericolo ed è stato chiesto di realizzare rapidamente degli attraversamenti pedonali rialzati con tecnica in asfalto stampato in corrispondenza delle aree da proteggere”.

In risposta il Sindaco ha chiesto di creare una commissione consiliare ad hoc per valutare queste ed altre problematiche.

Numerosi i cittadini hanno inoltre segnalato la mancata manutenzione di alcune strutture in legno presenti in paese, della splendida scultura rappresentante la madonna collocata presso il cimitero di Vert che aveva bisogno di protettivi, e soprattutto chiedendo un maggiore controllo dei giochi nei parchi gioco e la loro periodica sostituzione. Quelli utilizzati dalle scuole accanto al comune ad esempio hanno circa 20 anni.

Donnas Domani ha votato a favore delle due singolari iniziative della maggioranza, una mozione per impegnare il proprio esecutivo a valorizzare il borgo e palazzo Enrielli, caduto in stato di abbandono da quando il Comune di Donnas si è fatto portar via l'Istituto musicale, e di farlo attraverso l'artigianato, come prevedeva anche il nostro programma di governo, e per una ulteriore mozione che chiedeva la riapertura della strada romana da Bard e Donnas. “Problematiche, a dire il vero – sottolinea il gruppo di minoranza - che giacciono irrisolte da dieci anni, che più volte sono state portate all'attenzione della stessa amministrazione che governa oggi Donnas. Ci auguriamo che l'iniziativa non sia un modo per far trascorrere altri 10 anni e porti a risultati concreti, noi collaboreremo in tal senso”.

I consiglieri comunali di minoranza di Donnas: Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin hanno proposto, a tal proposito, di nominare un gruppo di lavoro congiunto in modo tale da portare il contributo di idee e verificare che non trascorrano altri 5 anni inutilmente: Ma la richiesta non è stata accettata.