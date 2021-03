Charvensod: Consegna dei Box Bebé ai nati nel 2020

L’Amministrazione comunale ha inserito nel box prodotti per l’igiene dei bimbi e un gioco; la Biblioteca ha offerto un libro; gli Alpini e la Pro Loco un bicchiere; l’associazione Sport de Noutra Tera una maglietta; l’associazione di promozione locale CharvensodExperience un buono da spendere nelle attività ricettive del territorio; l’Asd Charvensod un pallone; il gruppo teatrale Le Digourdì un bavagliolo; l’associazione di intaglio Pecca bouque un portachiavidi legno; l’Associazione Becca 3142 un body. Il box contiene anche una Puetta, che sostiene le attività dell’Unicef.

«Il Box Bebé è un’iniziativa cui teniamo particolarmente: è il benvenuto nella nostra Comunità che l’Amministrazione comunale e le associazioni locali da danno ai nuovi residenti - spiega l’assessore alle politiche sociali Francesca Lucianaz -. Abbiamo provato ad aspettare per poterlo consegnare in presenza ma,vista la situazione, sarà portato a casa o sarà possibile ritirarlo in Municipio».

«Quest’anno, la puetta, realizzata dal gruppo Unicef di Charvensod e Pollein è vestita con il costume tipico della Gaie Famille, il nostro gruppo folkloristico; ogni puetta è unica, come lo è ogni bambino che è parte diuna comunità che lo accoglie e della quale lo attendiamo come parte attiva», spiega la consigliere comunale e presidente regionale Unicef Renata Ducly.