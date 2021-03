Accidentale il rogo che ha danneggiato l'azienda agricola di Gianni Peretto

Dagli accertamenti dei tecnici dei Vigili del fuoco è emerso che è stato di natura accidentale il rogo divampato giovedì mattina all'interno di un fienile a Donnas e diffusosi anche alla stalla dell'azienda agricola di Gianni Peretto.

Le fiamme sono state innescate dalle scintille prodotte durante alcuni lavori (non dal rogo di sterpaglie come inizialmente ipotizzato). Nessuna persona è rimasta coinvolta e un centinaio di bovini presenti nella stalla sono stati portati in salvo con l'aiuto di altri allevatori della zona.

I Vigili del fuoco, professionisti e volontari, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dalle 11 del mattino sino al pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della caserma di Donnas/Pont-Saint-Martin.